Inaugurato il mercatino di Santa Lucia: fra i personaggi del presepe anche medici e infermieri

La fiera di Santa Lucia è tornata a illuminare il Portico dei Servi con lo storico mercatino di Natale, tappa fissa dei bolognesi da generazioni per gli acquisti dedicati alle decorazioni dell'albero e al presepe. Taglio del nastro con il sindaco Matteo Lepore e la neo-assessora al commercio Luisa Guidone, che hanno salutato uno per uno i commercianti, facendo loro gli auguri per una buona ripresa: "Siamo riusciti a riaprire e siamo felici di poter dire a tutti i bambini e le bambine di Bologna che il presepe di Santa Lucia c'è - ha detto il sindaco - e che l'augurio è quello che sia un Natale sereno, ma prudente".

Sì, perchè il covid non ce lo siamo lasciati alle spalle e le precauzioni restano importanti anche all'aperto, in contesti in cui le persone si concentrano e si incontrano: "Chiediamo di indossare le mascherine e di disinfettarsi con il gel igienizzante - spiega Alessandra, che vende le statuine del presepe - sappiamo che il fatto di essere all'aperto rassicura e incentiva a visitarci ma non ci dimentichiamo quello che abbiamo passato. Anzi, fra i nostri personaggi, quest'anno abbiamo anche gli infermieri e i medici, figure fondamentali durante tutto il periodo della pandemia". E infatti sono in arrivo (il banco è ancora parzialmente in allestimento) le statuine del presepe fatte per rappresentare anche questo momento storico.

Alessandra, dal mercatino di Santa Lucia: "C'è voglia di Natale e di normalità"

Anche la Luisa Caroli, una delle anime del mercatino vede il bicchiere mezzo pieno: "Siamo molto carichi e abbiamo delle buone prospettive, sembra che la gente gradisca le luci sotto questo portico. Ci sarà chi ha paura del covid, come i colleghi che non sono venuti quest'anno, ma se le cose continuano ad andare così e le persone stanno attente noi siamo contenti e saremo qui tutti i giorni dalla mattina alla sera fino al 26 dicembre".