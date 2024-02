Il sindaco Lepore ha inaugurato una nuova palestra al quartiere Barca| FOTO

Il quartiere Barca ha una nuova palestra. L’ha inaugurata lo stesso sindaco Matteo Lepore, accompagnato dagli assessori allo Sport e ai Lavori pubblici, Roberta Li Calzi e Simone Borsari, nell’ambito della settimana del sindaco al quartiere Borgo Panigale-Reno.

“La costruzione della sala polivalente accessibile – scrive il Comune –, pensata per attività di inclusione attiva attraverso l'arte, la cultura e l'attività motoria per fasce giovanili svantaggiate, è stata realizzata all’interno del centro sportivo, uno dei più importanti poli di aggregazione cittadina, attraverso la demolizione e ricostruzione di un edificio in stato di abbandono, l’ex bocciofila. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Pon Città metropolitane 2014-2020”.

L’ex bocciofila, ormai capannone in deposito, è stata demolita per lasciar spazio alla nuova palestra polivalente, all’interno del centro sportivo lì presente: “Il polo sportivo – continua la nota – è immerso nell’area del parco, si collega perfettamente con le aree limitrofe e funge da cerniera di collegamento tra la zona verde e il laghetto utilizzato per la pesca sportiva. Gli utenti sono così circondati da elementi naturali quali acqua e verde, che entrano in contatto visivo con l’interno dell’edificio mediante l’utilizzo di ampie vetrate. Al piano terra è stato realizzato uno spazio adibito a palestra per attività sportive non agonistiche o per attività di carattere culturale, con annessi i servizi, e al primo piano alcuni uffici annessi alle attività”.