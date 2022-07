Inaugurata Piazza Lucio Dalla, Lepore: "Bologna ha una nuova Piazza Grande" | VIDEO

“Una nuova Piazza Grande per Bologna. Cinquemila e ottocento metri quadrati coperti che arrivano dopo un lungo lavoro di rigenerazione del quartiere della Bolognina. Siamo molto felici di poterla dedicare a Lucio perché la città futura è qui: abbiamo spazi culturali, un nuovo centro di quartiere, una nuova scuola, la casa della salute e un intero parco con all’interno il campo da basket, uno studentato pubblico. Questo è un luogo accessibile grazie anche al nuovo sottopasso che lo collega direttamente con la stazione. Dobbiamo ringraziare i cittadini e i comitati di quartiere che negli anni si sono battuti affinché i cantieri fossero sbloccati, i tanti tecnici del Comune e che hanno lavorato insieme al quartiere cambiando il progetto che era precedentemente previsto”. Così Matteo Lepore, sindaco di Bologna, a margine dell’evento che ha inaugurato Piazza Lucio Dalla. Sotto la tettoia Nervi, nel quartiere della Bolognina, sono previsti ben quattro mesi di concerti e iniziative “per tutte le tasche”. Un progetto che vede la luce al culmine dei tanti lavori svolti negli anni per riqualificare e dare nuovo valore alla Bolognina. Un lavoro che, come sottolineato dallo stesso Lepore, continuerà ancora.

Piazza Lucio Dalla, l’emozione di Gianni Morandi

“Uno spazio come questo è una cosa meravigliosa, poi il fatto che ci siamo il nome di Lucio lo rende speciale. Ci sarà musica qui, magari un giorno verrò anche io. Per noi bolognesi Lucio non è mai andato via, lui c’è sempre e verrà qui tutti i giorni”. Queste le parole di Gianni Morandi, presente all’inaugurazione della piazza intitolata al suo amico Lucio. È un Morandi particolarmente emozionato quello visto stamattina alla Bolognina: il cantautore, dopo che il sindaco Lepore ha mostrato la targa con il nome della piazza, ha intonato alcune note di una canzone di Lucio Dalla, interrompendosi però poco dopo per la tanta commozione.

Piazza Lucio Dalla, proteste da parte dei collettivi

Non solo sorrisi questa mattina alla Bolognina. Alcune decine di manifestanti hanno provato infatti ad avvicinarsi alla nuova piazza intitolata a Lucio Dalla per protestare contro l’amministrazione e il sindaco. Oggetto delle proteste da parte dei collettivi gli affitti alti, la gentrificazione della Bolognina e gli sgomberi dell’Ex Telecom e dell’XM24: “L’Ex Telecom ospitava sessanta famiglie ed è stato sgomberata per far posto allo Student Hotel, uno studentato privato e con prezzi fuori mercato. La ricchezza della Bolognina è la sua diversità di lingue e culture. Questo è sempre stato un quartiere popolare, operaio e multietnico. Negli anni, i circoli e i centri sociali hanno contribuito a rendere la Bolognina un luogo speciale, praticando solidarietà e autogestione restituendo luoghi abbandonati ed in disuso alla collettività, in modo gratuito e senza l’utilizzo di soldi pubblici”.