Due incendi su A1 e A13: mezzi pesanti a fuoco, corsie chiuse e traffico bloccato

Ancora incendi di veicoli sulle strade. Dopo il rogo sul "ramo verde" che ieri, 11 maggio, ha causato forti disagi al traffico, oggi, alle ore 15:20, ha preso fuoco un autoarticolato che trasportava legno e pannelli in truciolato.

Sulla A1, al km 210, direzione sud, all'altezza di Sasso Marconi, sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Bologna con due squadre e due autobotti in supporto (di cui una da 25mila litri) che hanno provveduto a spegnere rapidamente il rogo con l'uso anche di sistemi schiumogeni ad alta efficienza e a mettere in sicurezza lo scenario. Non si segnala nessun ferito. Durante le operazioni sono state chiuse due corsie della A1 direzione Firenze. Presente anche la Polstrada e l'Aspi.

Poco prima delle 18.30, sulla A13 Bologna-Padova traffico bloccato per un altro veicolo in fiamme, sulla corsia in direzione Bologna, tra Interporto e Arcoveggio verso Bologna. A prendere fuoco, al km 7, un mezzo pesante. Si registrano code anche in direzione di Padova dopo Bologna Arcoveggio. Si consiglia di uscire ad Altedo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Bologna Arcoveggio.

Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.