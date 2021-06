Stagione secca e incendi: la protezione civile emana allerta

Con l'arrivo della stagione secca la protezione civile ha rinnovato l'allerta relativa, con la fase di attenzione per quanto riguarda gli incendi boschivi. Il provvedimento è stato firmato dalla direttrice per la sicurezza territoriale Rita Nicolini e prevede che dal 15 giugno fino al 12 settembre si osservino alcune regole per quanto riguarda per esempio la bruciatura di cascami e sfalci di potature vegetali. Dell'allerte sono stati attenzionati anche i vigili del fuoco e i carabinieri forestali.

La regola principale è quella di approntare ala massima prudenza "gli abbruciamenti di stoppie, legname e altri residui vegetali durante i lavori agricoli e forestali. Non vanno effettuati abbruciamenti in presenza di vento e vanno realizzati solo in mattinata. I fuochi, infatti, dovranno essere spenti entro le ore 11. Vanno considerate, inoltre, le eventuali ordinanze più restrittive emanate dai singoli Comuni".