Incendi nell'imolese: il fumo invade l'autostrada A14, ancora traffico e code

Sulla A14 a Imola si registrano code a causa del fumo intenso derivante da alcuni incendi scoppiati nella zona.

Come riferisce Autostrade, la visibilità è compromessa anche sul Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA provenendo da Ravenna verso Ancona.

Sempre difficile la percorrenza sulle autostrade in questi giorni. Questa mattina, traffico bloccato sulla A13 per incidente, ieri sulla A1, gli atumobilisti sono rimasti in coda per ore.

Foto archivio

Odissea sulle autostrade di luglio

Un incidente si è verificato sullo stesso tratto appena due giorni fa, il 20 luglio, l'autostrada A13 è stata chiusa.

Ieri, 21 luglio, alle 9 circa, sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio, scontro tra un camion, un furgone e un' auto all'altezza del km 12+90, un ferito. I disagi si sono portratti fino alle 12.30.

Sempre il 20 luglio, sul raccordo A1/A14, un camion si è ribalta, bloccando la carreggiata.

Tra il 6 e il 7 luglio, due incidenti sulla A1 e sulla A14 hanno causato due morti.