Due incendi in un giorno, villetta e auto in fiamme: super lavoro per i Vigili del fuoco | FOTO e VIDEO

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio che si è sviluppato in un’abitazione nella serata di ieri, 2 gennaio, in via Piratello 13, a Imola.

Poco prima delle 20, le fiamme hanno avvolto le stanze di una villetta rendendole inagibili. Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Imola e Medicina oltre ai mezzi di supporto provenienti dalla sede centrale. Ora si dovrà stabilire la causa del rogo.

Auto in fiamme

Sempre ieri, nella mattinata, un'auto è andata a fuoco in via Prati di Caprara, dietro l'ospedale Maggiore. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta ferita o intossicata poichè l’automobilista è riuscito ada allontanarsi in tempo. E' intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco, Dante Zini di Zola Predosa. Sul posto anche la Polizia Locale che ha gestito il traffico.