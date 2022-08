A fuoco l'auto del vice-comandante della Dozza: non si esclude il dolo

“Dai primi accertamenti sembra avere una matrice dolosa e, non è da escludere il fatto che possa essere un attentato mirato". E' Domenico Maldarizzi, segretario nazionale della Uil PA Polizia Penitenziaria a denunciare che “domenica notte davanti alla sua abitazione di Bologna, qualcuno avrebbe

appiccato il fuoco all'auto del vice comandante del carcere della Rocco D'Amato", Dott. Paolo Li Marzi.

"Non è da escludere il fatto che possa essere un attentato mirato verso la Polizia Penitenziaria e il

funzionario in questione che ha sempre espletato la sua attività lavorativa con serietà, correttezza, capacità e professionalità tesa a garantire alla popolazione detenuta i giusti diritti ma nel contempo il rispetto delle leggi”, scrive Maldrizzi sottolineando "forse questo modo di operare nel rispetto della legalità, potrebbe non piacere a qualcuno all'interno del penitenziario bolognese".

Se l'ipotesi del dolo fosse confermata, per il sindacalista alzerebbe "ancora l'asticella delle minacce verbali a cui i poliziotti di tutta la nazione sarebbero sottoposti da parte di detenuti che, sembrerebbero, ultimamente, godere di immunità".

"Aspettiamo con ansia il nuovo esecutivo – continua Maldarizzi - nella speranza che qualcuno inizi a parlare seriamente di carcere senza passerelle e nomina di commissioni se si vuole scongiurare eventi ancora più tragici che potrebbero colpire l'incolumità dei poliziotti".

Ora "la palla" passa alla magistratura che dovrà indagare: "E' inaccettabile che la vita e il lavoro dei tanti poliziotti perbene ed onesti, possa essere messa a repentaglio da gente impunita che pensa di essere diventata intoccabile. Al Dirigente e a tutta la Polizia Penitenziaria di Bologna - conclude Maldarizzi - va la

solidarietà della Uil PA Polizia Penitenziaria che è certa che il Personale continuerà a fare il proprio lavoro con abnegazione e professionalità".

(Auto in fiamme _ Foto archivio)