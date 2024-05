Incendio a Sesto Imolese: brucia un capanno in campagna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono bastati pochi minuti e la rimessa per gli attrezzi sul retro di una casa di campagna in via Raggi a Sesto Imolese ha preso fuoco. È successo alle 22.45 di domenica 12 maggio.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco: per spegnere le fiamme sono arrivate una squadra da Imola e due da Medicina. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e l’intervento si è concluso senza incidenti.