Incendio sulla A1: camion in fiamme sull'autostrada, tratto chiuso al traffico

Sulla A1 Bologna-Firenze, tra Barberino e Calenzano, direzione Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto a partire dalle 7.40 di questa mattina a causa di un incendio che ha coinvolto un camion all'altezza del km 273.

All' interno del tratto chiuso si segnala 1 km di coda.

A chi è in viaggio verso Firenze è consigliato di uscire a Barberino, dove si sono formati 6 km di coda in aumento, e può rientrare in autostrada a Calenzano, dopo aver percorso la strada provinciale 8 Militare Barberinese. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.