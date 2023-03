Ai veicoli leggeri diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Calenzano, percorrere la strada SP08 "Militare Barberinese" e di rientrare a Barberino. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l' Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

Restano da smaltire 6 km di coda, in diminuzione, fa sapere Autostrade, che defluiscono su due corsie.

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze nord e bivio A1 Direttissima in direzione di Bologna è stata riaperto il tratto, precedemtemente chiuso a causa di un veicolo in fiamme tra BArberino e Calezano.

Incendio in autostrada, auto in fiamme: lunghe code e traffico in tilt