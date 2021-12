Incendio in A14: camion a fuoco a Castel San Pietro Terme | VIDEO

Incendio e grossa colonna di fumo nero questa mattina a Castel San PIatro Terme, dove lungo la A14 un camion ha iniziato ad andare a fuoco al km 35 in direzione di Bologna.

Alle ore 09:30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che nel frattempo avevano circondato l'autoarticolato, che trasportava materiali per costruzione. Una squadra e due mezzi di supporto dei vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme evitando che si interessassero anche la cabina del mezzo. Non si sono registrati feriti e pochi i disagi alla circolazione stradale.