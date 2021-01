Incendio sulla A14, camion in fiamme: traffico bloccato con coda di 4 km

Traffico bloccato per un mezzo pesante in fiamme. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza, in direzione di Bologna, alle 15.47 il traffico è bloccato con una coda di 4 km per l'incendio di un camion che trasportava vino, all'altezza del km 65.

Come consiglia Autostrade, in alternativa si può uscire a Forlì e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Faenza. Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Entrata consigliata verso Bologna: Faenza. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Forlì.

Come riferisce Ravenna Today, pare che le fiamme si siano sprigionate a causa di un surriscaldamento dei freni. Sul posto anche tre squadre del comando dei Vigili del fuoco di Forlì. L'autostrada è rimasta completamente chiusa per un quarto d'ora circa.