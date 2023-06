Incendio in A14, camion mangiato dalle fiamme | FOTO

Altro mezzo a fuoco sulle nostre autostrade. E' successo ancora ieri sera - 15 giugno- poco prima delle ore 21, sulla A14, al km 45 direzione Sud.

Il rogo ha interessato - per cause al vaglio - un camion. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto alla estinzione del rogo e alla messa in sicurezza della zona.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma disagi si sono registrati al traffico. Infatti per consentire le operazioni di soccorso il tratto di strada interessato è rimasto chiuso per circa 30 minuti.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia stradale e di Autostrade.

Tre giorni prima sul confine tra Bologna e Modena, dopo un violento impatto tra due messi un'auto aveva preso fuoco. All'interno viaggiavano due giovanissimi fidanzati, Lara e Stefano, 25 anni, che hanno perso la vita

Stesso copione, fortunatamente con esito diverso, era stato registrato nel weekend precedente nel tratto bolognese della A1. Anche qui a un incidente, tra un'auto e un mezzo pesante, era seguito un incendio. Fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro.