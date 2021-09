Incendio in autostrada: colonna di fumo, traffico e code | VIDEO

Traffico e code in A14 nel primo pomeriggio di oggi, in seguito a un incendio di una area verde che divide le varie corsie della A14. I vigili del fuoco sono arrivati con diverse squadre per smassare ed estinguere il rogo, sviluppatosi per ragioni ancora da chiarire all'altezza dell'aeroporto, lungo la carreggiata in direzione di Casalecchio. Le operazione si sono dilungate per diverse ore, mentre un denso fumo nero ha invaso tutte le corsie di marcia, anche in tangenziale, creando non pochi disagi, traffico e code.