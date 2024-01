Incendio sulla a14, veicolo va a fuoco: traffico bloccato

Fumo e traffico in tilt sulla A14, direzione sud, nei pressi di Bologna San Lazzaro, con coda dal km 14 per un veicolo in fiamme. Coda di 4 km tra il bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Bologna San Lazzaro. L'entrata consigliata verso Ancona è Bologna San Lazzaro, l'uscita provenendo da Autostrada Milano-Napoli è Bologna Fiera

Ripercussioni e traffico bloccato dal km 19.8 - direzione: Autostrada Bologna-Taranto - anche sulla tangenziale, tra lo Svincolo 11bis Via Enrico Mattei e Svincolo 12 Ss65 Della Futa per Veicolo in fiamme.

notizia in aggiornamento