Incendio in A14: filmano il rogo e imbottigliano il traffico, raffica di multe in arrivo

Smartphone alla mano, in diversi hanno rallentato per prendere una foto dell’incendio in corso nella corsia opposta. Sono in via di definizione le multe che verranno spedite ad altrettanti automobilisti per l’imbottigliamento di sabato scorso nella corsia opposta a quella scenario di un incendio di autovettura, avvenuto sulla A14 all'altezza di Imola.

E' la polizia stradale di Forlì, che è intervenuta sul posto, a tracciare il bilancio delle sanzioni e dei punti della patente decurtati. Era il primo pomeriggio di sabato quando il conducente dell'autovettura poi bruciata, si è accorto che qualcosa non andava ed è riuscito a fermare il veicolo in una piazzola di sosta e a scendere, cavandosela solo con un grosso spavento.

Le operazioni di spegnimento sono state tempestive e non hanno causato particolari ripercussioni sul traffico verso Bologna. In direzione Sud, invece, qualche automobilista non ha resistito alla tentazione di immortalare il tutto con il proprio smartphone.

Determinando rallentamenti e code a tratti, che sono rimbalzate all'indietro fino all'altezza di Borgo Panigale, con il rischio, segnala la Polizia, di causare incidenti tra i tanti veicoli incolonnati a causa della "condotta scellerata" di pochi. Quando ci si imbatte in un incidente stradale o in un veicolo che brucia o in avaria, infatti, bisogna prestare la massima attenzione e concentrarsi solo sulla guida, per non ostacolare le operazioni di soccorso.

Tra venerdì santo e Pasquetta, nel complesso, le pattuglie della Polizia stradale di Forlì hanno soccorso 30 veicoli in avaria, contestato oltre 80 infrazioni e decurtato quasi 200 punti dalle patenti di conducenti indisciplinati.