Traffico e code fino a 2 km questa mattina in A14, a causa incendio nel tratto compreso tra Svincolo Bologna Borgo Panigale e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione autostrada A1. I vigili del fuoco sono sul posto per spegnere le fiamme. il rogo si è sviluppato dalla tarda mattinata e rapidamente ha di fatto reso difficoltoso il passaggio nel tratto coinvolto dalle fiamme.