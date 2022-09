Incendio ad Anzola: palazzo in fiamme, appartamenti inagibili

Lungo il lavoro dei vigili del fuoco ieri, 21 settembre, ad Anzola, dove, nel primo poeriggio, è scoppiato un incendio in una palazzina in via Fratelli Cervi.

Non sono ancora state accertate le cause del rogo dello stabile, dove sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri, oltre alla polizia locale che ha gestito il traffico della zona.

Dopo gli accertamenti sull'edificio, alcune abitazioni sono risultate inagibili, mentre non vi sarebbero feriti. Lo stesso sindaco di Anzola, Giampiero Veronesi aveva dato avviso del rogo, invitanto i concittadini "a non transitare in quella zona".