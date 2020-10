Incendio ad Anzola, le fiamme lambiscono i binari: circolazione sospesa, cancellazioni e treni in ritardo

Il traffico ferroviario del nodo bolognese è stato sospeso oggi, 12 ottobre, alle ore 17.30 per un intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un incendio di un automezzo in prossimità della linea ferroviaria ad Anzola dell'Emilia. Il traffico sulla linea Milano - Bologna è in graduale ripresa dalle ore 18:20, ma i treni fanno registrare ritardi fino a 65 minuti.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9540 Napoli Centrale (12.40) - Milano Centrale (17:50)

• FR 9544/9546 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:50)

• FR 9426 Napoli Centrale (14:10) - Venezia Santa Lucia (19:34)

• FR 9325/9399 Torino Porta Nuova (15:40) - Napoli Centrale (22:03)

• FR 9647 Milano Centrale (16:30) - Roma Termini (19:40)

• FR 9480/9481 Roma Termini (16:30) - Trieste Centrale (21:52)

• FR 9653/9655 Torino Porta Nuova (16:50) - Salerno (23:22)

• FR 9555/9557 Milano Centrale (17:10) - Salerno (22:59)

• FR 9811 Milano Centrale (17:35) - Pescara (21:48)

• FR 9559 Milano Centrale (18:10) - Napoli Centrale (23:12)

• FR 9657 Milano Centrale (18:30) - Napoli Centrale (23:03)

• FA 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (18:55)

• FA 8819 Milano Centrale (16:05) - Bari Centrale (23:36)

• IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05)

• ICN 1585 Torino Porta Nuova (13:33) - Reggio Calabria Centrale (8:05)

• RV 2286 Bologna Centrale (17:50) - Milano Centrale (20:45)

• R 2285 Milano Centrale (18:15) - Ravenna (22:20)

• R 11404 Bologna Centrale (18:15) - Piacenza (20:00)

Treni instradati sulla linea convenzionale da Bivio Emilia a Bologna Centrale Superficie che non fermano a Bologna Centrale AV:

• FR 9320/9360 Napoli Centrale (13:55) - Torino Porta Nuova (20:10)

• FR 9644 Roma Termini (15:20) - Milano Centrale (18:30)

Treni parzialmente cancellati:

• RV 2134 Ancona (14:45) - Piacenza (19:12): limitato a Bologna Centrale (17:26)

• R 2281 Milano Centrale (15:20) - Bologna Centrale (18:10): limitato a Modena (17:36)

• R 11409 Piacenza (16:33) - Bologna Centrale (18:20): limitato a Modena (17:50)



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.