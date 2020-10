Anzola, incendio nel sottopasso AV: i Vigili del fuoco usano la nuova schiuma|Video

Poco dopo le 17:00 di ieri, 13 ottobre, nel sottopasso ferroviario i Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e diversi mezzi, tra cui autobotti, e gli specialisti del soccorso nucleare batteriologico, chimico e radiologico (NBCR) per l'incendio di un camioncino centinato che trasportava una piccola cisterna contenente gasolio, precisamente in via Terremare, nel sottopasso ferroviario, ad Anzola dell'Emilia.

Il traffico ferroviario del nodo bolognese è stato sospeso, con forti ritardi sulla Milano - Bologna. Salvo il conducente del mezzo, che alla vista del fuoco, è sceso e si è allontanato chiamando i soccorsi. Per domare l'incendio, i caschi rossi hanno utilizzato una nuova schiuma più “green” e più compatibili con l’ambiente.

Sul posto oltre al 115 anche i carabinieri, la Polfer, e non si registrano fortunatamente feriti.