FIamme in un condominio a Castelletto di Serravalle, frazione di Valsamoggia. L'incendio è scoppiato all'interno di un appartamento che è stato completamente divorato dalle fiamme. L'intervento dei Vigili del fuoco è iniziato intorno alle 16:30 di ieri mercoledì 27 dicembre, con cinque squadre - da cui una del comando di Modena - che hanno raggiunto la palazzina di tre piani in via Dante Alighieri 29.

L'appartamento coinvolto si trovava al primo piano del condominio. Durante le operazioni di messa in sicurezza sono state evacuate sei persone che, a rogo estinto, hanno fatto rientro nei propri alloggi. L'inquilino dell'appartamento distrutto è stato invece trasportato in ospedale dal 118 intervenuto sul posto insieme ai Carabinieri. Sulle cause del rogo indaga il Nucleo Investigativo Antincendio.