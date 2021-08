Paura in via delle Rose per un incendio: una persona intossicata

Il rogo, per cause ancora da chiarire, è divampato nel pomeriggio

Un incendio è divampato nel pomeriggio intorno alle 18 in via delle Rose, zona Santo Stefano, fuori Porta Castiglione. In base a quanto si apprende, una persona è rimasta intossicata a causa delle inalazioni ed è stata trasportata in ospedale.

Ancora da chiarire le cause del rogo che è stato domato dai vigili del fuoco intevenuto sul posto con diverse squadre. Presenti anche l'automedica e l'ambulanza. (foto archivio)