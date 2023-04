Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incendio che ieri nel tardo pomeriggio ha interessato un'auto lungo il tratto bolognese della A14, in direzione Sud. Fortunatamente non is registrano feriti, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio del mezzo, che è andato completamente bruciato nel giro di pochi minuti. Sul posto anche la polizia stradale.