Tre auto a fuoco nella notte: palazzo evacuato | VIDEO

Momenti di paura questa mattina all'alba in Via caduti e dispersi in guerra, dove tre auto in sosta sono state avvolte dalle fiamme, e il fumo ha immediatamente avvolto i vani scala di un immobile.

A lanciare l'allarme alcuni residenti, e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ela Polizia e l'intero edificio è stato fatto evacuare.

Domato l'incendio sono state avviate tutte le verifiche sull agibilità dell'immobile, e i residenti sono stati fatti rientrare. Accertamenti per capire la dinamica del rogo sono in corso.