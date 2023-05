Quattro veicoli a fuoco: Vigili del fuoco a lavoro tutta la notte

Le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Bologna, già fortemente impegnate nell'ultima settimana a causa dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, sono state chiamate a intervenire poco prima di mezzanotte in diverse vie della città.

A prendere fuoco quattro veicoli che sono andati praticamente distrutti in via della Certosa, via delle Tofane e via Enrico De Nicola.

Dopo aver spento i roghi, la squadre hanno messo in sicurezza le aree coinvolte. Sono intervenute anche le pattuglie di Polizia e Carabinieri.

Notizia in aggiornamento