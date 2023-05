Maxi incendio al Savena: a fuoco 6 auto e un camper, | VIDEO

Non c'è tregua per i Vigili del Fuoco.Mentre continuano gli interventi per i danni del maltempo, diverse squadre sono intervenute alle 5.00 di questa mattina in via Carlo Marx, nel quartiere Savena.

Un incendio di vaste dimensioni ha coinvolto sei auto e un camper. Le squadre hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia e la scientifica. Non ci sarebbero persone coinvolte.

Notizia in aggiornamento