L'automobile va a fuoco, intervengono i pompieri | FOTO

Fuoco e attimi di paura ieri pomeriggio 30 aprile, ad Altedo, frazione di Malalbergo, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un’auto in fiamme. È successo poco dopo le 18 in via Franchini. La vettura, parcheggiata davanti ad alcune abitazioni e negozi chiusi per il giorno di Pasqua, è stata completamente divorata dalle fiamme.

Nel rogo non sono fortunatamente rimaste coinvolte persone. I pompieri sono intervenuti con due squadre per sedare le fiamme. Ancora sconosciute le cause dell’incendio, ma non si esclude il dolo.