Locale carbonizzato in via Toscana: dehor in fiamme, sul posto anche la Scientifica

Un locale chiuso da tempo dato alle fiamme nella notte del 9 agosto. L'intervento dei Vigili del Fuoco è avvenuto dopo una segnalazione arrivata alla centrale intorno alle 5.30 del mattino, da un privato cittadino residente in zona San Ruffillo o di passaggio in via Toscana all'altezza del civico 122, indirizzo del bar Retro Gusto. Il dehor del locale (che è una struttura fissa) è stato praticamente distrutto dalle fiamme e sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato con il reparto della Scientifica. L'edificio che lo ospita non ha subito danni.

Dai rilievi pare che non ci siano segni evidenti di incendio doloso. Si tratta dell'ex "Psycho Circus", famoso in città nei primi 2000 per i concerti rock, locale che ha cambiato nel tempo diverse gestioni, fino all'ultima, che lo aveva visto servire aperitivi e serate con il nome "Retro Gusto": l'ultimo post dei gestori risale al dicembre 2018.