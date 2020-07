Incendio all'impianto di biomasse: vigili del fuoco al lavoro per ore

Incendio all'impianto di smaltimento di biomassa di Crespellano. Il vigili del fuoco stanno lavorando per estinguere il rogo divampato questa mattina in una delle cataste di accumulo dell'impianto, con diverse squadre e un mezzo speciale. Sul posto si sono recati anche i carabinieri e il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno. Le cause delle fiamme sono in fase di accertamento.

Non è la prima volta che accade: nel 2017 un incendio analogo richiese molte ore per essere spento, a causa della natura delle cataste, che se innescate possono rimanere a bruciare per molto tempo.