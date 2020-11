Incendio, bisarca in fiamme sulla A1: traffico bloccato tra Casalecchio e Modena sud

Lunghe cose sulla A1, tra il raccordo di Bologna Casalecchio e Modena Sud in direzione di Milano, per una bisarca che ha preso fuoco, al km 184. Lo rende noto la Società Autostrade.

Il rogo è stato spento, ma si sono formati 5 km di coda in aumento, anche se il traffico scorre su due corsie.

Per chi è in viaggio in A14 Bologna-Taranto verso Milano a coda è di 8 km a partire da Bologna Borgo Panigale.

Per chi è diretto a Milano e proviene da Firenze si consiglia di uscire a Sasso Marconi e rientrare a Modena sud, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

A chi da Ancona è diretto a Milano si consiglia l'uscita di Bologna Borgo Panigale con rientro sempre a Modena sud.

Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.