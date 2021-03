Grosso incendio in via Emilia Ponente: fiamme nella fabbrica abbandonata

Un grosso incendio si è sprigionato poco dopo le 16 in via Emilia Ponente (non Nanni Costa come inizialmente riferito), nel quartiere Santa Viola. Si è alzata un'alta colonna di fumo visibile anche dalla tangenziale. Si tratta delle ex fonderie Sabiem.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che stanno operando all'interno di uno stabilimento abbandonato, con l'ausilio dell'elicottero. Al momento non si registrano feriti e l'incendio è stato domato. Accertamenti in corso per risalire alle cause.

