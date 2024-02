Borgo Tossignano, incendio in campagna spento dagli elicotteri | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sei squadre di vigili del fuoco sono intervenute ieri, 15 febbraio, a Borgo Tossignano, per domare un incendio scaturito da un mucchio di sterpaglie. Le fiamme si sono propagate sul lato della vicina collina interessando un’area di grande dimensione. Per spegnere l’incendio, i vigili del fuoco arrivati da Imola, Medicina e Fontanelice hanno fatto ricorso ad alcune autobotti e a degli elicotteri. L’incendio non ha interessato immobili e nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.