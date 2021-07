Incendio in un appartamento. In salvo un cane e alcuni gatti

Incendio ieri mattina in via della Resistenza a Borgo Tossignano. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre per un incendio che si è sviluppato in un appartamento.

Evacuati i residenti durante le operazioni di soccorso; nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco hanno circoscritto il rogo anche con l'utilizzo dell'autoscala e hanno messo in salvo un cane e alcuni gatti. Presenti anche i carabinieri della stazione di Fontanelice.