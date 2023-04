Incendio in un bosco sulle colline di Castel San Pietro

Le squadre dei vigili del fuoco, con l'elicottero del reparto volo di Bologna, sono intervenute nel primo pomeriggio, attorno alle 15 e 30, per spegnere un incendio di sterpaglie in un bosco a Castel San Pietro Terme, in una zona impervia. Nessuna abitazione è stata direttamente coinvolta dalla fiamme.

Un mese fa circa, un incendio più importante si era sviluppato a Savigno, in località Vedegheto. In quell'occasione, per spegnerlo, fu necessario l'intervento di più squadre dei vigili del fuoco.