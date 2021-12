Incendio in appartamento a Calderara, 5 gatti e un uccellino arsi tra le fiamme

Ancora fiamme nel bolognese. Ancora animali arsi vivi nei roghi. Dopo l'incendio divampato lo scorso mercoledì a Imola, dove ha perso la vita un cagnolino, ieri altri 6 animali sono morti nel rogo scoppiato nel pomeriggio a Calderara di Reno.

Da quanto riferisce l'Ansa, l'incendio ha interessato un'abitazione al piano terra di una palazzina in via San Vitalino, dove i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, insieme al 118, per soccorrere la persona che era in casa.

Fortunatamente per l'inquilino non ci sarebbero state gravi conseguenze, non è andata così invece per i suoi animali domestici. Inutili i soccorsi per i 5 gattini e il volatile.