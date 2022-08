Incendio nella camera d'albergo: due mesi dopo arriva la denuncia

Un uomo di 68 anni è stato denunciato dai carabinieri di Alto Reno Terme per incendio doloso. I fatti si riferiscono al rogo scoppiato dentro un albergo agli inizi di giugno. In quella circostanza, servì l'intervento dei vigili del fuoco per soffocare le fiamme, che avevano coinvolto il materasso e alcune suppellettili.

Ora, a distanza di due mesi è arrivato l'addebito per il 68enne. Sul posto, secondo gli accertamenti condotti dai militari, sarebbero stati trovati residui di un accendino e varie bottiglie di superalcolici. Inoltre, dalle telecamere di sorveglianza, risulta come il soggetto in questione sia entrato e uscito poco prima che nei corridoi della struttura si sviluppassero le fiamme. All'epoca, a fare denuncia, fu il proprietario dell’albergo in questione.