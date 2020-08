Camion a fuoco sulla A14 all'altezza dello svincolo per Ravenna: code sulla Bologna-Ancona 

Un camion a fuoco sulla A14 Bologna-Ancona (Km 52 - direzione: Taranto): 1 km tra Imola e Bivio A14/Diramazione Ravenna per Veicolo in fiamme. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Imola e la Diramazione per Ravenna verso Ancona, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un mezzo pesante in fiamme al km 53 e 300. All'interno del tratto chiuso il traffico è stato sbloccato. Dopo l'uscita obbligatoria ad Imola, dove si registrano 4 km di coda, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Faenza. Si consiglia di anticipare l'uscita a Castel San Pietro Terme. Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(21 agosto 2020 aggiornamento ore 18:01)