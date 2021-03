Incendio in A1: camion prende fuoco, chiuso tratto tra Sasso Marconi e raccordo di Casalecchio

Poco dopo le 12:30 circa sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e il Bivio A1/Raccordo di Casalecchio in direzione Milano, a causa di un mezzo, con carico di materiale plastico, che ha preso fuoco autonomamente al km 198, come fa sapere Autostrade.



Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è sbloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Bologna.

All interno del tratto chiuso, i veicoli che compongono le code di 3 km, riescono a defluire attraverso l' area di servizio, riuscendo ad eludere il blocco del traffico. Chi viaggia verso Bologna, deve uscire a Sasso Marconi con rientro a Bologna Casalecchio.