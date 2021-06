A1, camion in fiamme al bivio Variante di Valico: chiusa l'autostrada Bologna-Firenze

Chi viaggia in direzione sud può in alternativa percorrere la A1 Panoramica

Sulla A1 Direttissima tra il bivio per la A1 Panoramica e Badia in direzione di Firenze, si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un camion in fiamme al km 71.

Come rende noto Autostrade, alle ore 18.30 si registrano due chilometri di coda.

Chi viaggia in direzione sud può in alternativa percorrere la A1 Panoramica. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia ed i mezzi di soccorso.

Foto archivio

Notizia in aggiornamento