Incendio al distributore di benzina: un furgone prende fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 29 marzo, un furgone ha preso fuoco mentre faceva rifornimento in una stazione di servizio in via Massarenti. Le fiamme si sono alzate dal vano motore, probabilmente a causa di un corto circuito.

Ad aumentare la pericolosità dell’incendio le vicine pompe di benzina, fortunatamente risparmiate dalle fiamme. I vigili del fuoco, allertati dalle numerose chiamate di passanti e residenti, sono intervenuti prontamente per spegnere l’incendio ed evitare che il fuoco entrasse in contatto con le colonnine di servizio. Fortunatamente, come fanno sapere i vigili del fuoco, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto è intervenuta anche la polizia.