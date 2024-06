Incendio in cantiere: va a fuoco un autocarro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Erano da poco passate le 11.30. di oggi, 9 giungo, quando un autocarro ha preso fuoco. E' accaduto a Castel Guelfo, all'interno di un cantiere.

Sul posto sono arrivati le squadre dei Vigili del fuoco da Medicina e da Imola e i carabinieri.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Nel pomeriggio di ieri, i viaggiatori dell’aeroporto Marconi e per i residenti della zona Noce e Pescarola si sono allarmati, quando hanno visto un’alta colonna di fumo nero, non lontano dalle piste dello scalo bolognese. I vigili del fuoco, dopo aver ricevuto numerose chiamate, sono intervenuto in via Antonio Baldacci, all’angolo con via del Pane, dove un trattore stava bruciando in un campo.