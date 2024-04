Incendio nella cantina del condominio, i Vigili del fuoco spengono le fiamme

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un incendio, fortunatamente senza conseguenze, è avvenuto ieri sera 5 aprile a Imola. A prendere fuoco, per cause ancora non certe, è stato lo scantinato di un condominio in via Alcide de Gasperi.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, arrivati sul posto con due squadre per spegnere le fiamme rimaste comunque circoscritte a un’area delle cantine. Nessun residente è rimasto coinvolto e l’incendio non ha interessato altre zone del palazzo.