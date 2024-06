Principio di incendio in un magazzino: una persona ricoverata per accertamenti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un principio di incendio è scoppiato attorno alle 16.45 di oggi, venerdì 14 giugno, in un capannone ad uso deposito in zona Croce Coperta, alle porte di Bologna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale del 118, che ha preso in carico una persona che era all’interno del magazzino e che ha inalato del fumo. La persona è stata portata in ospedale per ulteriori accertamenti.