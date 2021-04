Incendio alla Dozza, detenuta appicca il fuoco in cella: evacuato il reparto

Incendio nel Reparto Femminile del carcere della Dozza. E' accaduto nella notte, quando una detenuta affetta da disagio psichico ha appiccato il fuoco alla sua camera e a causa del denso fumo, propagatosi per tutta la sezione, è stato necessario evacuarla interamente, facendo defluire tutte le detenute in un altro locale.

Lo riferisce FP CGIL in una comunicazione al Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna

e alla direttrice del carcere, Dott.ssa Claudia Clementi.

Il sindacato chiede di assegnare la responsabile del rogo "in una struttura più idonea alla sua situazione e non certo in una Sezione, in comune con altre detenute, come attualmente avviene" e aggiunge "il nostro plauso va ancora una volta al Personale tutto che con tempestività e professionalità ha gestito al meglio la vicenda e per il quale auspichiamo i giusti riconoscimenti".