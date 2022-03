Incendio al carcere del Pratello: detenuto appicca il fuoco e distrugge una cella

Situazione ancora critica nelle carceri bolognesi. Sabato sera è stata la volta dell'Istituto Penale per Minorenni di via del Pratello: un detenuto ha appiccato fuoco e ha distrutto una camera di pernottamento.

A denunciare la situazione "preoccupante" è Salvatore Bianco, responsabile FP CGIL Bologna/Funzioni Centrali, che parla anche di "precarietà che afferiscono il regolare andamento generale, vista anche l'interessante presenza di detenuti minorenni e maggiorenni (39)" e che rimarca la "professionalità ed umanità di tutto il personale".

Per FP CGIL occorrono , "politiche tese ad assicurare serenità lavorativa. Da tempo, come Organizzazione Sindacale rivendichiamo la necessità di impellenti interventi a salvaguardia della comunità penitenziaria bolognese, specie in considerazione della scorsa apertura del neo reparto detentivo, con le consequenziali difficoltà organizzative-gestionali - continua Bianco - Non possiamo assistere a continue vicissitudini che compromettono lavoratrici, lavoratori e minori. L'attuale struttura, già con delle inevitabili limitazioni, non è sufficientemente capace di ospitare il numero dei detenuti continua Giuseppe Merola Responsabile Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria DGMC".

"Pur apprezzando l'assetto governativo dell'Istituto bolognese con i relativi interessi trattamentali posti in essere quotidianamente e con enormi sforzi - conclude Mirko Manna della FP CGIL Nazionale - l'Amministrazione deve riflettere seriamente sulla riduzione della capienza detentiva (vista addirittura la previsione di incremento maggiore), nonché di ogni impellente intervento riparativo nella direzione di tutelare tutta la collettività penitenziaria".

Episodio del tutto simile nella serata del 26 marzo al carcere della Dozza nella sezione dedicata alla quarantena covid, dove un detenuto di origine italiana ha dato fuoco al materasso che ha sprigionato un denso e asfissiante fumo nero.