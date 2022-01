Incendio in casa, famiglia evacuata: carabiniere fuori servizio salva mamma e bimbi piccoli

Fuori servizio, è riuscito con degli asciugamani bagnati a portare fuori una mamma e due figli dalla casa, mentre stava divampando un incendio. E' successo a San Vincenzo di Galliera, piccolo paese della Bassa al confine con il ferrarese, venerdì pomeriggio.

Il militare, non in servizio in quel momento e nella sua abitazione, è stato chiamato da alcuni vicini che a loro volta avevano visto il fumo sprigionarsi dalla abitazione. Entrato nella casa ormai invasa dal fumo, il carabinieri in forza alla locale stazione è riuscito poi a trovare la donna e i bambini e a condurli in tempo fuori dal palazzo, prima che il fumo si facesse troppo denso.

Una volta fuori, mentre intervenivano i vigili del fuoco, sia il militare che la famiglia hanno dovuto necessitare delle cure del 118 e poi sono stati portati in ospedale per accertamenti, a causa della quantità di fumo inalato. Fortunatamente, stano tutti bene.