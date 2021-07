Casa in fiamme a Molinella, quattro persone intossicate

Il rogo in un'abitazione di via Ferrari alle 14.30

Abitazione in fiamme nel pomeriggio, alle 14.30, in via Ferrari a Molinella. L'edificio, di due piani, per cause ancora da accertare ha preso fuoco. All'interno quattro persone, tutte evacuate e soccorse dai sanitari del 118 accorsi sul posto.

Presenti Carabinieri e vigili del fuoco che hanno circoscritto e spento il rogo. In base a quanto si apprende, sembra che l'incendio, di natura accidentale, si sia svilluppato nei locali al piano terra.

(Foto archivio)