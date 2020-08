VIDEO| Incendio tra Imola e Faenza: Vigili del Fuoco ed elicottero ancora in attività

Continua l'intervento per estinguere un vasto incendio, sviluppatosi intorno alle 17 di ieri 23 agosto, tra Imola e Faenza. L'Elicottero Drago 60 dei Vigili del Fuoco ha ripreso l'attuività e nel pomeriggio ha effettuato diversi lanci di acqua. Le operazioni si potrebbero protrarre anche per tutta la notte. Da quanto si apprende, al momento non ci sono abitazioni coinvolte.

I pompieri del posto del comando avanzato, gli specialisti in cartografia per il soccorso (TAS VVF), stanno mappando l'area. Dalle prime valutazioni sembra che il perimetro dell' area incendiata sia compreso tra 3 e 4 km e che la superficie di vegetazione (alto fusto soprattutto) intaccata dalle fiamme sia di 19-20 ettari.