Edificio abbandonato va in fiamme, in salvo una persona all'interno

Questa mattina intorno alle sette i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stalingrado per un grosso incendio di un edificio dismesso. È stata tratta in salvo una persona che si trovava all'interno e circoscritto l'incendio evitando che si propagasse nei dintorni.

Le fiamme, alte, hanno avvolto lo stabile da tempo abbandonato e ritrovo di senza fissa dimora. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con due squadre e diversi mezzi di appoggio, tra questi un'autobotte da 25mila litri e l'autoscala. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, presente anche la polizia di stato e il 118.